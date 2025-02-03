Сегодня, 3 февраля, в Челябинской области местами сохранится плюсовая температура, а где-то ожидается слабый минус. Ветер усилится, местами пройдет небольшой снег, сообщили синоптики областного Гидрометеоцентра.
Около 0°С покажут градусники в Челябинске. Будет облачно, без осадков. Ветер южный, около 4 метров в секунду.
В Магнитогорске возможен небольшой снег. Температура достигнет −3°С. Ветер южного направления, 4 метра в секунду.
В Миассе ожидается −2°С. Ближе к ночи возможен небольшой снег. Ветер южный, до 5 метров в секунду.
В Златоусте — под копирку.
Небольшой плюс обещают жителям Аши. Ветер южный, слабый.
Столбики термометров в Верхнеуральске зафиксируются на −4°С. Пасмурно, возможен слабый снег. Ветер южного направления, до 5 метров в секунду.
В Нязепетровске будет около 0°С и тоже пасмурно. Ветер восточный, слабый.
В целом температура в регионе будет варьироваться от −3 до +2°С. Облачно с прояснением, в отдельных районах пройдет небольшой мокрый снег. Локально гололед. Не исключаются туман и изморозь. Ветер южного направления, от 3 до 8 метров в секунду, порывы могут достигать 12 метров в секунду.