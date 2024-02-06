Жителей Челябинской области предупредили об обильных снегопадах и штормовом ветре

Местами температура воздуха сохранится плюсовой

Бушующая в Челябинской области непогода усилится в среду, 7 февраля. Уже предстоящей ночью в регионе начнутся сильные снегопады, а ветер достигнет 25 метров в секунду. Подобная погода сохранится и в дневные часы. Подробнее рассказали в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске в ночь на 7 февраля температура воздуха опустится до −1...−3 градусов. Пройдет снег, возможна слабая метель. Порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду. Днем воздух прогреется до +1 градуса. Снег усилится. На дорогах сохранится гололед. Ветер будет преимущественно восточной четверти от 7 до 12 метров в секунду.

В Магнитогорске на протяжении всего дня ожидается снегопад. Температура воздуха по сравнению с предыдущими днями заметно опустится — до −7 градусов. Ветер юго-восточный с переходом на западный до восьми метров в секунду.

В Златоусте градусник покажет −1...−3 градуса. Утром снег с дождем, после на протяжении всего дня снег. Ветер юго-восточный до восьми метров в секунду.

Около −2 градусов синоптики обещают в Снежинске. В первой половине дня пройдет дождь со снегом, во второй — снег. Ветер восточный до пяти метров в секунду.

В Аше сохранятся небольшой плюс и снег, временами с дождем.

В целом в Челябинской области предстоящей ночью температура воздуха будет варьироваться в пределах от −1 до −6 градусов. Снег, местами сильный. В отдельных районах метели. На дорогах снежные заносы. Порывы ветра будут достигать 20—25 метров в секунду. В дневные часы потеплеет до −3...+2 градусов. Снежная погода сохранится, порывы ветра ожидаются до 15 метров в секунду.

В Челябинской области в связи с непогодой объявлено штормовое предупреждение. Автомобилистам настоятельно рекомендуют не выезжать на региональные и федеральные трассы.