Жителей Челябинской области предупредили об обильных снегопадах и лавинах

Водителей настоятельно просят не выезжать на трассы

Сегодня, 31 января, в Челябинской области будет снежно, в отдельных районах возможны сильные снегопады. Температура воздуха на территории области будет варьироваться от 0 до −13 градусов, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

Этим утром в Челябинске ожидается около −10°C, днем потеплеет до −6°C. Ветер преимущественно южного направления с переходом на северо-восточный 3—8 метров в секунду. Облачно, пройдет небольшой снег.

В Челябинской области в утренние часы синоптики прогнозируют около −13°C, местами выше. Днем столбики термометров поднимутся до −8...−3 градусов Цельсия. В восточных районах похолодает до −13°C, а на крайнем западе возможно повышение до 0°C. Ветер южный с переходом на северо-восточный от 3 до 8 метров в секунду. Осадки в виде небольшого снега. На юге и в горах обещают снегопады. На отдельных участках дорог гололедица от наката, снежные заносы. В горах лавиноопасно.

Водителей просят не выезжать на трассы без острой необходимости во избежание нештатных ситуаций. Если поездку не отменить, необходимо убедиться в технической исправности автомобиля, заправить полный бак, взять теплые вещи, запас технических жидкостей, а также еду и горячий чай в термосе.