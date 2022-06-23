Жителей Челябинской области предупредили об аномальной жаре, грозах и граде

В отдельных районах региона пройдут ливни

В пятницу, 24 июня, в Челябинской области прогнозируют ливни, грозы и град. Воздух в регионе раскалится до +31°C, на юге области будет еще жарче, сообщают синоптики областного Гидрометеоцентра.

В ночь на пятницу в регионе ожидается от +15 до +20°C, при прояснении температура воздуха опустится до +10°C. Днем столбики термометров покажут до +31°C, в горах обещают от +21 до +26°C, а вот на юге области воздух раскалится до +36°C. Облачно с прояснениями, в большинстве районов пройдут кратковременные дожди, местами ливни. Также возможны грозы, град, местами крупный. Ветер южный с переходом на северный от 4 до 9 метров в секунду, отдельные порывы могут достигать 16 метров в секунду, при грозе усиления до 25 метров в секунду.

В Челябинске предстоящей ночью столбики термометров покажут около +18°C, днем потеплеет от +26 до +28°C. Облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза. Возможен град. Ветер южный с переходом на северный от 4 до 9 метров в секунду, отдельные порывы до 13 метров в секунду.

Региональное ГУ МЧС России опубликовало рекомендации при сильной жаре. Так, южноуральцам советуют поддерживать прохладную температуру воздуха дома, закрывая окна, а также пить как можно больше чистой воды.

«Старайтесь не находиться на жаре. Переходите в самую прохладную комнату в доме, особенно на ночь. Если это невозможно, поддерживайте в доме прохладную температуру, проводите по два-три часа в день в прохладных помещениях (например, в общественных зданиях, оборудованных кондиционерами). Старайтесь не выходить на улицу в самое жаркое время суток. Избегайте интенсивной физической нагрузки. Не оставляйте детей и животных в припаркованных автомобилях», — напомнили спасатели.

Также жителям Челябинской области советуют принимать прохладный душ.