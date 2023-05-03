Жителей Челябинской области предупредили об аномальной жаре до конца недели

Температура воздуха будет подниматься до +28 градусов и выше

До конца недели в отдельных районах Челябинской области ожидается аномально жаркая погода. Как сообщили в пресс-службе управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Челябинска, среднесуточные температуры будут выше нормы на 7 и более градусов.

С 3 по 7 мая в отдельных районах региона столбики термометров будут подниматься до +28 градусов и даже выше. При этом средняя температура в мае в Челябинской области составляет 13 градусов, в теплые годы среднее значение повышается до +18 градусов.

Как сообщили в пресс-службе Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, жаркая погода обусловлена приходом в Челябинскую область южных ветров с Каспийского региона. При этом осадков до конца недели, предварительно, не ожидается.

Южноуральцев предупредили о том, что в связи с аномально жаркой погодой в регионе повышается вероятность возникновения различных ЧП, пожаров, а также обострения сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее ИА «Первое областное» сообщало о том, что с 3 по 5 мая на всей территории Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность в связи с жарой и сильным ветром.