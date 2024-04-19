Жителей Челябинской области предупредили о жаре до +31 градуса в выходные

Погода будет почти безветренной

Предстоящие выходные, 20 и 21 апреля, в Челябинской области сохранятся аномально жаркими. В субботу осадков не будет, в воскресенье местами возможны кратковременные дожди, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

«В предстоящие дни Южный Урал будет находиться под влиянием обширного антициклона, с южными потоками на территорию области будет поступать тепло, ветер будет слабый различных направлений. Внутримассовые конвективные дожди с грозами возможны в воскресенье», — уточнили синоптики.

В Челябинске температура воздуха этой ночью составит около +11°C, днем потеплеет до 30°C. Переменная облачность, существенных осадков быть не должно. Ветер преимущественно юго-западный 3—8 метров в секунду.

Предстоящей ночью в регионе ожидается от +10 до +15°C, в низинах — до +5°C. Днем столбики термометров поднимутся до +26…+31 градуса. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-западный от 3 до 8 метров в секунду.

В столице Южного Урала 21 апреля синоптики прогнозируют переменную облачность и +26°C. Осадков не предвидится. Ветер неустойчивый 1—6 метров в секунду.

В Челябинской области в воскресенье местами пройдут кратковременные дожди. Возможны грозы. Отметка на градуснике достигнет +27°C. Ветер также неустойчивый от 1 до 6 метров в секунду.