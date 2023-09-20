Жителей Челябинской области предупредили о заморозках до −7 градусов в ночь на 21 сентября

В регионе продолжает действовать экстренное предупреждение из‑за низких ночных температур

После одного прохладного дня в Челябинскую область вернется теплая погода. 21 сентября, по данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, воздух в регионе прогреется до +20 градусов. При этом южноуральцев ожидает внушительный перепад температур, так как в ночные часы в регионе ожидаются заморозки. Рассказываем о погоде подробнее.

В Челябинске предстоящей ночью похолодает до плюс 3—5 градусов, днем воздух прогреется до плюс 18—20 градусов. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду, порывы до 12 метров в секунду.

В Миассе в ночные часы будет около +1 градуса, днем ожидается плюс 17—20 градусов. Ясно. Ветер преимущественно западный до 3,7 метра в секунду.

В Златоусте, по данным синоптиков, температура воздуха в ночь на четверг опустится до −7 градусов. Днем потеплеет до плюс 11—14 градусов. Без осадков.

В Верхнеуральске в дневные часы воздух прогреется до +20 градусов. Ясно, без осадков.

В целом в большинстве городов и районов Челябинской области в ночные часы ожидается плюс 2—7 градусов, местами до −2 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до плюс 15—20 градусов. Переменная облачность, без осадков, утром местами туманы. Ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду, днем порывы до 12 метров в секунду.