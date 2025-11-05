Жителей Челябинской области предупредили о взрывах 5 ноября

Запланированы работы по утилизации отходов и испытания

Сегодня, 5 ноября, жители Челябинска, Копейска и Коркинского округа могут услышать звуки взрывов. В ГУ МЧС России по региону южноуральцев призвали не пугаться: на предприятиях запланированы работы.

«Сегодня с 9 до 12 часов на одном из предприятий Челябинска в рамках технологического процесса запланированы работы по утилизации отходов производства. Просим население не беспокоиться», — сообщили в региональном управлении МЧС.

Звуки взрывов могут услышать и копейчане.

Кроме того, в Коркинском округе на полигоне спецсклада «Сервис» будут проводить испытания взрывчатых веществ. С 10 до 12 часов будет проведено два взрыва. Горожан также просят сохранять спокойствие.