Жителей Челябинской области предупредили о временных отключениях радио и телевидения

Перебои в вещании будут происходить в течение недели

В Челябинской области с 19 по 25 сентября ожидаются кратковременные отключения телерадиосигнала. С перерывами трансляций столкнутся жители 13 городов и районов региона, сообщили в пресс-службе Российской телевизионной и радиовещательной сети.

Речь идет о Златоусте, Карталах, Катав-Ивановске, Коркино, Магнитогорске, Миассе, Межевом, Миньяре, Нижней Санарке, Уйско-Чебаркульском, Челябинске, Южноуральске и Юрюзани.

Причиной отключений называют профилактические работы, которые будут проходить на станциях.