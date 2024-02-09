Жителей Челябинской области предупредили о сохраняющихся метелях и гололеде

Местами температура воздуха опустится ниже −10 градусов

Сегодня, 9 февраля, в Челябинске осадков не ожидается. При этом в горных районах Челябинской области сохранится снежная погода. Столбики термометров покажут преимущественно −10 градусов, местами ниже, передает ИА «Первое областное» со ссылкой на популярные погодные сервисы и областной Гидрометеоцентр.

В Челябинске температура воздуха в утренние часы поднимется до −10°C, днем — без изменений. Облачно с прояснениями, осадков не предвидится. Ветер преимущественно юго-западного направления до четырех метров в секунду.

В Челябинской области столбики термометров утром покажут около −10°C, в горных районах ниже. Днем синоптики прогнозируют около −5...−10 градусов Цельсия, при этом в горах будет холоднее — до −14°C. Погода будет облачной с прояснениями, местами пройдет небольшой снег. Возможны метели. На дорогах снежные заносы и гололедица в виде снежного наката. В горах сильный гололед. Ветер юго-западный, западный от 6 до 11 метров в секунду, локально порывы могут достигать 16 метров в секунду.