Жителей Челябинской области предупредили о снегопадах, сильном гололеде и порывистом ветре

Температура воздуха будет варьироваться в пределах от +2 до −9 градусов

В Челябинскую область возвращаются плюсовые температуры, а вместе с ними — снегопады, дожди и сильный ветер. Именно такую погоду обещают южноуральцам во вторник, 21 ноября. Подробнее рассказали в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске во вторник пройдет небольшой снег. В ночные часы похолодает до −7...−9 градусов, днем температура поднимется до −1...−3 градусов. Ветер юго-восточный от 6 до 11 метров в секунду.

В Магнитогорске будет около −3 градусов. Утром пройдет небольшой снег, затем осадки возобновятся только к ночи. Ветер преимущественно восточный до 5,4 метра в секунду.

В Златоусте день будет снежным, холодным и ветреным: осадки будут идти с утра и до ночи, столбики термометров покажут от −6 до −9 градусов, а ветер ожидается до 10 метров в секунду.

В Аше потеплеет до +1 градуса. Пройдет снег. Ветер будет преимущественно слабым, но с порывами.

В целом в городах и районах Челябинской области предстоящей ночью ожидается от −5 до −10 градусов, при прояснении похолодает до −15 градусов. Днем столбики термометров покажут −1...−6 градусов. На крайнем юге температура поднимется до +2 градусов. Облачно с прояснением, местами небольшой мокрый снег, в северной половине осадки будут умеренными, а в горах сильными. Возможны метели. На дорогах местами сильный гололед. Ветер восточного направления от 6 до 11 метров в секунду, порывы до 18 метров в секунду.

В связи с непогодой в Челябинской области объявлено штормовое предупреждение.