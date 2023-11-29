Жителей Челябинской области предупредили о снегопадах и усилении гололеда

Температура воздуха будет чуть ниже нуля

Сегодня, 29 ноября, в Челябинской области пройдет дождь, переходящий в снег. Местами возможны снегопады. Температура воздуха снизится до небольшого минуса. На дорогах усилится гололед. Об этом сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске столбики термометров покажут около нуля градусов. Будет пасмурно, пройдет дождь с мокрым снегом. Утром синоптики обещают туман. Ветер северо-восточный от 3 до 8 метров в секунду.

В Магнитогорске будет около −1 градуса и снег. Ветер преимущественно северо-западный до четырех метров в секунду.

В Златоусте ожидается слабый снег. Температура воздуха составит −2 градуса.

В Брединском районе пройдет умеренный снег. Столбики термометров покажут 0 градусов. Ветер северо-западный до 6,5 метра в секунду.

В Усть-Катаве прогнозируют −3 градуса и тоже умеренный снег. Ветер будет слабым.

В целом в регионе будет +1...−4 градуса. Облачно, дождь с мокрым снегом. Местами осадки будут сильными. Изморозь, налипание мокрого снега на провода. На дорогах гололед, местами сильный. Ветер восточный с переходом на северо-западный 2—7 метров в секунду, порывы до 12 метров в секунду.