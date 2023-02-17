Жителей Челябинской области предупредили о снегопадах и гололеде в выходные

В регионе сохраняется холодная погода

В эти выходные, 18 и 19 февраля, в Челябинской области прогнозируют небольшой снег и слабый ветер. Потепления синоптики областного Гидрометеоцентра пока не обещают: ночью столбики термометров вновь опустятся до −28 градусов, днем будет ниже −10°C.

В ночь на субботу в регионе столбики термометров опустятся до минус 17—22 градусов, в низинах ударят морозы до −28°C. Днем температура воздуха составит от −8 до −13°C, в низинах сохранятся более низкие значения — до −17°C. Облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой снег. Ночью на отдельных территориях возможен снегопад. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный с переходом на южный от 2 до 7 метров в секунду.

В Челябинске в ночные часы будет около −21°C, днем — минус 9—11 градусов Цельсия. Ожидается облачная погода с прояснениями, слабый снег. Ветер северо-восточный с переходом на южный 2—7 метров в секунду.

В воскресенье, 19 февраля, в Челябинской области синоптики обещают пасмурную погоду, в отдельных районах региона возможен небольшой снег. Ночью обещают понижение температуры до 23—28 градусов с отрицательным значением, на юге будет комфортнее — до −18°C. Днем прогнозируют от −8 до −13°C. Ветер южного направления от 2 до 7 метров в секунду.

В столице Южного Урала в воскресенье ожидается переменная облачность. В ночные часы похолодает до −25°C, днем температура поднимется до минус 9—11 градусов. Ветер южный, юго-западный от 2 до 7 метров в секунду.