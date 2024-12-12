Жителей Челябинской области предупредили о снегопадах и гололеде 13 декабря

Порывистый ветер сохранится

В пятницу, 13 декабря, в Челябинской области сохранится теплая, но ненастная погода: синоптики обещают снег, местами сильный, а также гололед и сильный ветер.

«На территории Поволжья в глубокой ложбине обширного северного циклона формируется новый центр низкого давления, траектория его движения будет лежать на северо-восток через Уральские горы. На Южный Урал он принесет снегопады, усиление ветра, метели и другие неблагоприятные явления», — объяснили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске предстоящей ночью температура опустится до −6°C. Днем будет от −2 до −4°C. Снег и слабая метель. На дорогах гололед. Ветер южный, от 6 до 11 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.

В Челябинской области отметка на градуснике установится в пределах от −4 до −9°C. Днем синоптики обещают от −1 до −6°C. Облачно, небольшой, местами умеренный мокрый снег. В горах возможны снегопады. Локально гололед и налипание мокрого снега на провода. В горных районах ожидаются сильная гололедица и метели. Ветер юго-западный, южный, от 6 до 11 метров в секунду, порывы могут достигать 16 метров в секунду.