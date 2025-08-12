Жителей Челябинской области предупредили о сильных дождях 13 августа

Отдельные районы засыплет градом

В среду, 13 августа, в Челябинской области будет бушевать непогода: сильные кратковременные дожди пройдут почти на всей территории области. Местами осадки будут сопровождаться градом и грозами. При этом в регионе сохранится умеренно теплая погода, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

Ночная температура в Челябинске составит +12...+14°C. Днем градусники покажут от +18 до +20°C. Облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами сильные. Вероятна гроза. Ветер слабый, но может усилиться при грозе.

В Челябинской области столбики термометров предстоящей ночью установятся в пределах от +10 до +15°C, в горах и низинах похолодает до +5°C. Утром вероятен туман. Днем воздух прогреется до +18...+23°C. Облачно с прояснениями, кратковременные дожди, ливни. Также синоптики предупреждают о грозах и граде. Ветер неустойчивый, от 2 до 7 метров в секунду, при грозах порывы могут достигать 14 метров в секунду.

Накануне, 11 августа, град прошел сразу в нескольких районах области, в том числе в нацпарке «Зигальга».