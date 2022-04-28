Жителей Челябинской области предупредили о штормовом ветре

В регионе ожидаются неблагоприятные погодные явления

По данным Челябинского гидрометеоцентра, днем 28 апреля, в четверг, на территории региона ожидаются грозы, град, в северной половине области — сильные дожди, а при грозах порывы ветра до 22 м/с.

Сотрудники МЧС рекомендуют не парковать личный автотранспорт около слабо укрепленных конструкций, избегать нахождения рядом с высокими деревьями и другими опасными объектами. В случае происшествий необходимо звонить по телефонам 101 или 112.

Также во время сильного ветра МЧС советует:

