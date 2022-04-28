По данным Челябинского гидрометеоцентра, днем 28 апреля, в четверг, на территории региона ожидаются грозы, град, в северной половине области — сильные дожди, а при грозах порывы ветра до 22 м/с.
Сотрудники МЧС рекомендуют не парковать личный автотранспорт около слабо укрепленных конструкций, избегать нахождения рядом с высокими деревьями и другими опасными объектами. В случае происшествий необходимо звонить по телефонам 101 или 112.
Также во время сильного ветра МЧС советует:
- ограничить выход из зданий, закрыть окна,
- не оставлять без присмотра детей,
- заблаговременно убрать вещи с балконов,
- если сильный ветер или град застали на улице, необходимо укрыться в зданиях,
- не стоять при сильном ветре под линией электропередачи и не подходить к оборвавшимся проводам,
- тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем,
- при перепадах напряжения немедленно обесточить все электробытовые приборы,
- выдернуть вилки из розеток, чтобы при внезапном включении электричества не произошел пожар.