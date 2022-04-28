По данным Челябинского гидрометеоцентра, днем 28 апреля, в четверг, на территории региона ожидаются грозы, град, в северной половине области — сильные дожди, а при грозах порывы ветра до 22 м/с.

Сотрудники МЧС рекомендуют не парковать личный автотранспорт около слабо укрепленных конструкций, избегать нахождения рядом с высокими деревьями и другими опасными объектами. В случае происшествий необходимо звонить по телефонам 101 или 112.

Также во время сильного ветра МЧС советует:

  • ограничить выход из зданий, закрыть окна,
  • не оставлять без присмотра детей,
  • заблаговременно убрать вещи с балконов,
  • если сильный ветер или град застали на улице, необходимо укрыться в зданиях,
  • не стоять при сильном ветре под линией электропередачи и не подходить к оборвавшимся проводам,
  • тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем,
  • при перепадах напряжения немедленно обесточить все электробытовые приборы,
  • выдернуть вилки из розеток, чтобы при внезапном включении электричества не произошел пожар.