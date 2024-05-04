Жителей Челябинской области предупредили о штормовом ветре и снеге

Местами температура опустится ниже нуля градусов

Сегодня, 4 мая, в Челябинской области местами прогнозируют дождь со снегом, где-то пройдут чисто зимние осадки. Температура воздуха будет варьироваться от небольшого минуса до +12 градусов. Также синоптики областного Гидрометеоцентра обещают сильный ветер.

В Челябинске этим утром будет около +2°C, днем температура воздуха достигнет +3…+5 градусов Цельсия. Облачно с прояснением, снег. Ветер преимущественно юго-восточного направления с переходом на западный 9—14 метров в секунду.

В Магнитогорске столбики термометров достигнут +5 градусов Цельсия. Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 9 метров в секунду.

Жителям Миасса обещают похолодание до +2°C. День выдастся без осадков. Ветер северо-западного направления до 7 метров в секунду.

Температура воздуха в Сатке опустится до −1°C. Пройдет дождь со снегом. Ветер северо-западный до 7 метров в секунду.

В Карабаше синоптики также прогнозируют дождь со снегом и понижение температуры до 0°C. Ветер северо-западного направления до 5 метров в секунду.

В Троицке будет заметно теплее: показания термометров поднимутся до +12°C. Облачно с прояснениями, ближе к вечеру возможны осадки в виде небольшого дождя. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду.

В целом в утренние часы в регионе отметка на градуснике приблизится к 0°C, днем показания термометров будут варьироваться от 0 до +5°C, на юге воздух прогреется до +9°C. Облачно с прояснением, небольшой, в отдельных районах умеренный снег. Локально гололедные явления и метели. Ветер юго-восточный с переходом на западный от 9 до 14 метров в секунду, порывы могут достигать от 17 до 22 метров в секунду.