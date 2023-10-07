Жителей Челябинской области предупредили о штормовом ветре 8 октября

Также южноуральцам пообещали дожди

В воскресенье, 8 октября, в Челябинской области прогнозируют штормовой ветер до 20 метров в секунду. День будет пасмурным и дождливым. Экстренное предупреждение о непогоде опубликовали в телеграм-канале ЕДДС-112 Челябинска.

«По данным Челябинского Гидрометеоцентра, днем 8 октября местами на территории Челябинской области ожидаются порывы ветра от 15 до 20 метров в секунду»,— сообщили в ЕДДС.

Также синоптики обещают небольшие дожди, местами до умеренных. Небольшой дождь пройдет и в Челябинске. Температура воздуха в столице Южного Урала составит плюс 11 — 13 градусов, в целом в регионе будет плюс 9 — 14 градусов. В горах будет значительно ниже — до +5 градусов в дневные часы.