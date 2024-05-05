Жителей Челябинской области предупредили о штормовом ветре 6 мая

Объявлено экстренное предупреждение

В понедельник, 6 мая, в Челябинской области температура воздуха немного поднимется, однако ветер усилится. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, порывы могут достигать 20 метров в секунду. Южноуральцев предупредили о вероятности возникновения ЧП из-за шквалистого ветра.

«Повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем. Возможно повреждение слабоукрепленных конструкций, кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач. Существует угроза перехода природных пожаров на населенные пункты, увеличение площади природных пожаров до крупных»,— предупредили в Единой дежурно-диспетчерской службе.

Южноуральцам напомнили о том, что при сильном ветре следует держаться подальше от деревьев, рекламных щитов, а также не прятаться от непогоды на остановках общественного транспорта.