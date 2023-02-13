Жителей Челябинской области предупредили о сбоях в телетрансляции из‑за солнечного радиоизлучения

Большинство пропажу сигнала не заметят

В период с 19 февраля по 13 марта жители Челябинской области могут наблюдать сбои в работе телевидения и радио из-за весенней солнечной интерференции. В пресс-службе Челябинского областного радиотелевизионного передающего центра объяснили, что это означает и как долго могут продлиться перерывы в трансляциях.

«Интерференция — явление, когда Солнце, спутник связи и приемная антенна наземного объекта вещания выстраиваются на одной линии. Это создает помехи при приеме — в это время сигналы спутника глушатся более мощным радиоизлучением Солнца. Интерференция длится несколько минут в сутки, затем спутник связи уходит из-под „солнечной засветки“»,— рассказал начальник отдела оперативного управления сетью Челябинского ОРТПЦ Константин Диков.

По его словам, в такие моменты на некоторое время могут пропадать звук и изображение.

Но большинство жителей региона не заметят признаков интерференции, так как в пиковые моменты радиотелевизионные станции переходят на прием сигнала с резервного источника, а современные телевизоры и радиоприемники «ловят» его достаточно быстро.

В случае если после замирания качество изображения не приходит в норму, специалисты советуют перезагрузить телевизоры или запустить в меню автопоиск каналов.