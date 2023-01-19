Жителей Челябинской области предупредили о перепадах температур и гололеде

Осадков в регионе синоптики по‑прежнему не обещают

В предстоящие сутки в Челябинской области ожидаются резкие перепады температур: в ночь на пятницу, 20 января, синоптики областного Гидрометеоцентра прогнозируют похолодание до −30°C, днем в некоторых районах температура воздуха поднимется до нуля градусов. Жителей региона предупредили о гололеде на дорогах.

Предстоящей ночью столбики термометров в регионе опустятся до минус 14—19 градусов, в низинах будет около −25°C, на юго-западе области ударят тридцатиградусные морозы. Днем температура воздуха установится в пределах от −5 до 0°C, в низинах обещают до −10°C, а на юго-западе сохранится холодная погода — до 18 градусов с отрицательным значением. Переменная облачность, преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог гололед. Ветер западной четверти от 2 до 7 метров в секунду.

В Челябинске 20 января синоптики также прогнозируют преимущественно солнечную погоду, без осадков. В ночные часы температура воздуха составит от −17 до −19°C, днем поднимется до −5°C. Ветер западный от 2 до 7 метров в секунду.