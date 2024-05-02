Жителей Челябинской области предупредили о ночных заморозках и дожде со снегом 3 мая

Днем местами потеплеет до +13 градусов

В пятницу, 3 мая, в Челябинской области будет дождливо. Где-то пройдет снег с дождем. Погода сохранится прохладная и ветреная, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске предстоящей ночью температура воздуха составит около +2°C, днем отметка на градуснике поднимется до +11°C. Облачно с прояснениями, небольшой дождь, временами с мокрым снегом. Ветер северо-восточный, восточный от 3 до 8 метров в секунду.

В Магнитогорске день пройдет без осадков. В городе потеплеет до +11°C. Ветер юго-западный до шести метров в секунду.

Жителям Миасса синоптики прогнозируют небольшой дождь на протяжении всего дня. Показания термометров установятся в пределах от +7 до +9°C. Ветер юго-западного направления до четырех метров в секунду.

В Златоусте будет холоднее: воздух остынет до +5°C. С утра пройдет дождь со снегом, во второй половине дня сохранятся осадки преимущественно в виде небольшого дождя. Ветер южный до трех метров в секунду.

Погодная картина в Озерске не отличится разнообразием: температура воздуха достигнет +7°C. Небольшой дождь. Ветер северо-восточного направления четыре метра в секунду.

В Аше столбики термометров приблизятся к +6...+7 градусам Цельсия. Небольшой дождь, ближе к вечеру небо прояснится. Однако ночью вероятен дождь со снегом. Ветер западного направления до трех метров в секунду.

В целом в регионе в ночные часы будет от 0 до +5°C, местами заморозки до −3°C. Днем потеплеет до +8...+13 градусов, в горах градусники покажут до +5°C. Облачно с прояснением, дожди, в северной половине с мокрым снегом. Ветер северо-восточный в северной половине области и западный в южной от 3 до 8 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду.