Жителей Челябинской области предупредили о ночных заморозках до −2 градусов и сильном ветре

Днем в регионе воздух прогреется до +23 градусов

В пятницу, 19 августа, в Челябинской области ожидается солнечная погода без осадков. Ночью синоптики областного Гидрометеоцентра прогнозируют заморозки, днем в регионе существенно потеплеет.

В ночь на пятницу в Челябинской области столбики термометров покажут от +3 до +8°C, в отдельных районах возможны заморозки до −2 °C. Днем воздух прогреется до +18, +23 °C. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северной четверти от 4 до 9 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду.

В Челябинске предстоящей ночью также будет холодно: синоптики обещают от +5 до +7 °C. Днем потеплеет до +19, +21 °C. Переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный от 6 до 11 метров в секунду.