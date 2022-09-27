Жителей Челябинской области предупредили о мокром снеге и гололеде

Погода будет ветреной и холодной

Сегодня, 27 сентября, в Челябинской области столбики термометров покажут максимум +9°C. В регионе будет ветрено и дождливо, местами синоптики областного Гидрометеоцентра прогнозируют снег.

Этим утром в Челябинске столбики термометров покажут около −1°C, днем потеплеет до +4...6°C. Ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. Ветер северного направления от 5 до 10 метров в секунду.

В Челябинской области сегодня местами пройдут небольшие дожди, в отдельных районах возможен мокрый снег. На дорогах ожидается гололедица, в горах сильная. В утренние часы температура воздуха составит около 0°C, днем синоптики прогнозируют от +4 до +9°C, в горах и низинах будет около +1°C. Ветер западный с переходом на северо-восточный от 5 до 10 метров в секунду, местами порывы могут достигать 14 метров в секунду.