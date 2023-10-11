Жителей Челябинской области предупредили о мокром снеге и гололеде 12 октября

В Челябинске осадков не ожидается

В Челябинской области продолжает действовать циклон, ворвавшийся на территорию региона в начале недели. Проявит он себя и в четверг, 12 октября: в некоторых районах пройдет дождь с мокрым снегом и сохранится сильный ветер. Температура воздуха также пока не поднимется. Подробнее о погоде рассказали в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске предстоящей ночью похолодает до −1 градуса, днем температура поднимется до +6…+8 градусов. Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду, порывы до 12 метров в секунду.

В Магнитогорске ночная температура может опуститься до −1 градуса, днем будет до +6 градусов. Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный до 6 метров в секунду.

В Златоусте в ночь на четверг синоптики обещают около −4 градусов, днем температура существенно не поднимется и остановится на отметке −2 градуса. Пасмурно, небольшой снег. Ветер юго-западный до 4 метров в секунду.

В Усть-Катаве утром пройдет снег, в остальные часы осадков не ожидается. Ночью до +2 градусов, днем будет максимум +4 градуса.

В целом в Челябинской области будет облачно с прояснением, в отдельных районах пройдут мокрый снег и дождь. Утром местами гололед. В ночные часы синоптики прогнозируют от −3 до +2 градусов, в дневные — +4…+9 градусов. Ветер преимущественно западный 4—9 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду.