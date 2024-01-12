Жителей Челябинской области предупредили о метелях и сильном ветре

Морозы ослабнут

Сегодня, 12 января, в Челябинской области ожидается небольшое потепление. При этом день будет снежным и ветреным, сообщили синоптики областного Гидрометеоцентра.

В Челябинске в утренние часы столбики термометров покажут около −21°C, днем температура установится в пределах −10...−12 градусов. Ветер преимущественно южного направления 7—12 метров в секунду. Пройдет небольшой снег, возможна слабая метель.

В Челябинской области также пройдет небольшой снег, местами возможны метели. На дорогах снежные заносы. Гололедица от снежного наката. Утром температура воздуха составит около −20°C, местами ниже. Днем ожидается от −9 до −14°C, в южных и крайне западных районах будет до −5°C. Ветер южной четверти 7—12 метров в секунду, порывы могут достигать 13—18 метров в секунду.

Южноуральцев предупредили о непогоде и рекомендовали не выезжать на трассы на личном транспорте во избежание ЧП.