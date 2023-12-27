Жителей Челябинской области предупредили о метелях и сильном гололеде

Морозов не ожидается

Сегодня, 27 декабря, в Челябинской области местами сохранится непогода. В Челябинске сильных осадков и ветра синоптики не обещают. Подробнее рассказали в областном Гидрометеоцентре.

В утренние часы в Челябинске ожидается около −6°C, днем градусник покажет −4...−6 градусов. Ветер преимущественно юго-западный от 5 до 10 метров в секунду. Облачно с прояснениями, существенных осадков не предвидится. На дорогах гололед от снежного наката.

В Челябинской области утром столбики термометров покажут около −5°C, местами ниже. Днем температура воздуха будет варьироваться от −3 до −8°C. Ветер западного направления 5—10 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду. Облачно с прояснениями, в отдельных районах пройдет небольшой снег, в горах до умеренного. Местами возможны метели. На дорогах снежные заносы и гололедица от наката.