Жителей Челябинской области предупредили о метелях и сильном гололеде 17 декабря

Сильный ветер сохранится

Во вторник, 17 декабря, на погоду в Челябинской области продолжит влиять периферия атлантического циклона: в регионе сохранятся снегопады, метели и штормовой ветер. Температура местами поднимется почти до нуля градусов, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

Температура в Челябинске этой ночью составит от −5 до −7°C. Снег и метель. Порывы ветра до 18 метров в секунду. Днем столбики термометров могут подняться до −2°C. Облачно, небольшой снег. На дорогах гололед. Ветер южный, от 8 до 13 метров в секунду.

В Челябинской области отметка на градуснике предстоящей ночью установится в пределах от −5 до −10°C. Снег, крайний запад накроют снегопады. Днем будет от −2 до −7°C. Облачно, небольшой, местами умеренный снег. В большинстве районов синоптики обещают метели. На дорогах снежные заносы и гололедица, локально сильная. Ветер южной четверти, от 8 до 13 метров в секунду, порывы до 18 метров в секунду. Местами порывы могут достигать 22 метров в секунду.