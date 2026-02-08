В ночь на понедельник, 9 февраля, в отдельных районах Челябинской области пройдут снегопады, возможны метели и гололедица. В областном Гидрометеоцентре объявили штормовое предупреждение о неблагоприятных погодных условиях.
Уточняется, что в Челябинске ночью может пройти умеренный снег. Градусники покажут около −10. Днем синоптики обещают слабые осадки и минус 6—8 градусов.
По области ночная температура будет варьироваться в пределах от −9 до −14 градусов. Днем ожидается ослабление осадков и минус 5—10 градусов.
Как ранее сообщали синоптики, снегопады в Челябинской области пройдут из-за прохождения через территорию региона циклона.