Жителей Челябинской области предупредили о метелях и гололедице 9 февраля

Обильные осадки пройдут в ночные часы

В ночь на понедельник, 9 февраля, в отдельных районах Челябинской области пройдут снегопады, возможны метели и гололедица. В областном Гидрометеоцентре объявили штормовое предупреждение о неблагоприятных погодных условиях.

Уточняется, что в Челябинске ночью может пройти умеренный снег. Градусники покажут около −10. Днем синоптики обещают слабые осадки и минус 6—8 градусов.

По области ночная температура будет варьироваться в пределах от −9 до −14 градусов. Днем ожидается ослабление осадков и минус 5—10 градусов.

Как ранее сообщали синоптики, снегопады в Челябинской области пройдут из-за прохождения через территорию региона циклона.