Жителей Челябинской области предупредили о метелях и гололеде

Несмотря на непогоду, день будет теплым

Сегодня, 5 февраля, в Челябинской области ожидается снежная погода, где-то пройдут смешанные осадки. День будет ветреным, но теплым: температура воздуха поднимется до +2 градусов, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

Столбики термометров в Челябинске этим утром покажут около −10°С, днем температура вплотную приблизится к плюсовой отметке. Ветер преимущественно южный 7—12 метров в секунду. Пройдет мокрый снег. Возможна слабая метель. На дорогах гололедица.

В Челябинской области в утренние часы ожидается около −9°С, местами ниже. Днем синоптики обещают от −3 до +2°С. Ветер южной четверти 6—11 метров в секунду с порывами от 13 до18 метров в секунду. На территории региона пройдет небольшой снег, локально — умеренный. На востоке области прогнозируют снег с дождем. В отдельных районах метели. Жителей предупреждают об отложении снега на проводах и гололеде на дорогах.