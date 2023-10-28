Жителей Челябинской области предупредили о метелях и гололеде

Местами пройдут снегопады

Сегодня, 28 октября, в Челябинской области ожидается снег, местами сильный. На дорогах сохранится гололед. Также синоптики областного Гидрометеоцентра обещают порывистый ветер.

В Челябинске утром столбики термометров покажут около −4°C, днем потеплеет до +1°C. День будет преимущественно пасмурным, пройдет небольшой снег. Ветер южного направления 5—10 метров в секунду.

В Челябинской области синоптики также обещают облачную погоду, небольшой, местами умеренный мокрый снег. В южных районах региона осадки будут сильными. Возможны слабые метели и гололед. В утренние часы ожидается около −4°C, местами значительно ниже. Туман. Днем температура поднимется до −3…+2°C. Ветер южный, юго-восточный от 5 до 10 метров в секунду, порывы могут достигать 13 метров в секунду.