Жителей Челябинской области предупредили о метелях и гололеде 21 октября

В ночь на субботу похолодает до −8 градусов

В предстоящие выходные, 21 и 22 октября, в Челябинской области ожидается непогода: синоптики областного Гидрометеоцентра прогнозируют снегопады, метели и сильный ветер. В Челябинске также пройдет дождь со снегом. Рассказываем подробнее.

В ночь на субботу в регионе похолодает до −4…+1 градуса, в низинах — до −8 градусов. В отдельных районах пройдет небольшой снег. В горах возможен туман. Ветер юго-западный, западный от 3 до 8 метров в секунду. Днем будет облачно с прояснениями, небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег. На юге области возможны снегопады. В отдельных районах вероятны гололед и слабые метели. Температура установится в пределах +3…+8 градусов Цельсия. Ветер южной четверти 5—10 метров в секунду, порывы могут достигать 15 метров в секунду.

В Челябинске предстоящей ночью осадков не прогнозируют. Температура воздуха опустится до −2…0 градусов. Днем синоптики обещают дождь и мокрый снег. Столбики термометров поднимутся до +4…+6 градусов. Ветер юго-западный, западный от 5 до 10 метров в секунду.

Непогода в Челябинской области сохранится и в ночь на воскресенье, 22 октября: синоптики предупреждают о небольших и умеренных осадках в виде мокрого снега. Возможно налипание снега на провода. Температура будет колебаться от −5 до 0 градусов. Днем местами также пройдет небольшой снег. Ожидается −1…+4 градуса. Ветер северный от 6 до 11 метров в секунду, порывы могут достигать 15—17 метров в секунду.

В столице Южного Урала в ночные часы пройдет мокрый снег и будет около −1 градуса. Днем — облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Температура составит +2…+4 градуса. Ветер северный 6—11 метров в секунду, с порывами до 15 метров в секунду.