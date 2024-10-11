Жителей Челябинской области предупредили о метелях и гололеде 11 октября

В ряде городов установится снежный покров

Сегодня, 11 октября, в Челябинской области сохранится зимняя погода: синоптики обещают минусовую температуру, снег и метели. На дорогах будет скользко, предупредили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске будет около −3°C. В городе установится снежная погода, интенсивность осадков будет варьироваться от небольших до умеренных. Возможна метель. На дорогах гололед. Ветер северо-восточного направления, до 14 метров в секунду с порывами до 16 метров в секунду.

Воздух в Магнитогорске остынет до −2°C. Дождь со снегом, вечером — небольшой снег. Ветер северного направления, до 9 метров в секунду.

В Миассе показания термометров достигнут −3°C. Небольшой снег перейдет в умеренный во второй половине дня. Ветер северо-восточный, 6 метров в секунду.

В Аше установится пасмурная погода и около нуля градусов. Ветер северо-восточный, до 6 метров в секунду.

До −2 ожидается в Южноуральске. Снег. Ветер северо-восточный, до 6 метров в секунду.

В целом температура в регионе составит от −4 до +1°C. Облачно, снег, локально сильный. Метель. Вероятен временный снежный покров. Синоптики предупреждают о гололеде и снежных заносах. Ветер северо-восточный, до 14 метров в секунду, порывы могут достигать 18 метров в секунду.