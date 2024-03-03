Жителей Челябинской области предупредили о метелях и гололеде

Температура поднимется до +4 градусов

В понедельник, 4 марта, в Челябинской области в отдельных районах пройдет небольшой мокрый снег. Возможны метели. День будет ветреным, но теплым. Подробнее рассказали в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске предстоящей ночью возможен слабый снег. Температура воздуха опустится до −4...−6 градусов. Днем потеплеет до +2...+4 градусов. Облачно с прояснением, без осадков. Ветер западный от 5 до 10 метров в секунду.

В низинах Челябинской области ночью похолодает до −17 градусов. Днем там будет около −4 градусов. На остальной территории в ночные часы будет от −4 до −9 градусов, в дневные — от −1 до +4 градусов. Облачно с прояснением, в северной половине небольшой снег. Возможны слабые метели. На дорогах гололед. Ветер западный от 4 до 9 метров в секунду, порывы могут достигать 15 метров в секунду.