Жителей Челябинской области предупредили о ливнях с градом и жаре под 30 градусов

При грозах вероятен шквалистый ветер

В среду, 31 июля, в Челябинскую область вернется непогода. Синоптики регионального Гидрометеоцентра вновь обещают ливни, грозы и град, а также штормовой ветер. Местами температура поднимется до +29 градусов.

«С прохождением атмосферного фронта днем с большими температурными контрастами и высокой влажностью в регионе ожидаются локальные ливни и другие явления, которые могут достигнуть опасных значений»,— рассказали синоптики.

Температура воздуха в Челябинске в ночные часы составит около +15°C, днем воздух прогреется до +27°C. Облачно с прояснением, ожидается кратковременный дождь, местами сильный. Возможны гроза и град. Ветер юго-западный от 5 до 10 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.

В Челябинской области предстоящей ночью градусники покажут +14...+19 градусов Цельсия. Днем столбики термометров установятся в пределах от +24 до +29°C, в горах потеплеет до +19°C. В регионе пройдут кратковременные дожди, местами возможны ливни. В отдельных районах прогремят грозы. Град, локально крупный. Ветер юго-западного направления от 5 до 10 метров в секунду, порывы могут достигать 19 метров в секунду. При грозах шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду.