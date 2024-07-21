Жителей Челябинской области предупредили о ливнях с градом 21 июля

Ветер усилится

Сегодня, 21 июля, в Челябинской области вновь прогнозируют дожди. Осадки ожидаются и в Челябинске. На большей части территории сохранится жаркая погода, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинской области температура поднимется до +24...+29 градусов. В горных районах будет чуть прохладнее — около +19 градусов. Облачно с прояснением, небольшие дожди. На севере региона возможны ливни. В отдельных районах прогремят грозы и выпадет град. Ветер западный от 3 до 8 метров в секунду с порывами при грозах до 17 метров в секунду.

В Челябинске синоптики обещают кратковременный дождь с грозой и до +24 градусов. Ветер западный от 3 до 8 метров в секунду.