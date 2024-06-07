Жителей Челябинской области предупредили о ливнях, грозах и граде в выходные

Поднимется сильный ветер

В предстоящие выходные, 8 и 9 июня, температура воздуха в Челябинской области немного снизится. Синоптики областного Гидрометеоцентра по-прежнему прогнозируют дожди с грозами, местами ливни и град. При грозах ожидается шквалистый ветер.

«Активный циклон перемещается через Уральский хребет на территорию Западной Сибири. В течение ближайших дней на Южном Урале сохраняется неустойчивая погода с ливневыми дождями, грозами, усилением ветра, в отдельные дни с градом», — рассказали в Челябинском Гидрометеоцентре.

Предстоящей ночью показания термометров в Челябинске покажут около +13°C, днем температура воздуха поднимется до +20 градусов Цельсия. Облачно с прояснениями, пройдут кратковременные дожди. Гроза не исключается. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, от 5 до 10 метров в секунду.

В регионе отметка на градуснике этой ночью будет варьироваться от +11 до +16°C, в горах и низинах опустится до +8°C. Днем ожидается до +19…+24 градусов. Облачно с прояснениями, в большинстве районов дожди, местами ливни. В отдельных районах прогремят грозы. Вероятен град, локально крупный. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, от 4 до 9 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду. При грозах порывы могут достигать 20—25 метров в секунду.

В воскресенье, 9 июня, в столице Южного Урала также пройдут дожди с грозами. Температура установится в пределах от +18 до +20°C. Ветер преимущественно восточного направления, до 4—9 метров в секунду.

В Челябинской области 9 июня погода также сохранится дождливой. Прогремят грозы. Столбики термометров покажут от +18 до +23°C. Ветер восточный, северо-восточный, от 4 до 9 метров в секунду, при грозах порывы до 16 метров в секунду.