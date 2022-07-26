Жителей Челябинской области предупредили о ливнях, граде и шквалистом ветре

Погода при этом будет жаркой

Сегодня, 26 июля, в Челябинской области сохранится жаркая погода. При этом солнца жителям региона не обещают. Синоптики областного Гидрометеоцентра прогнозируют ливни, грозы и град. Также южноуральцев предупредили о штормовом ветре.

Этим утром в Челябинске столбики термометров покажут около +20 °C, днем воздух прогреется до +31 °C. Ожидается облачная погода с прояснением, небольшой дождь. Возможны гроза и град. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный от 4 до 9 метров в секунду, порывы могут достигать 12 метров в секунду.

В Челябинской области сегодня также пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах региона прогнозируют ливни, грозы и град. В утренние часы температура воздуха составит около +20 °C, днем столбики термометров поднимутся до +31 °C, в горах и низинах будет прохладнее — до +23 °C. Ветер восточного направления от 4 до 9 метров в секунду, порывы от 20 до 25 метров в секунду.