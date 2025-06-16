Жителей Челябинской области предупредили о грозах с градом с 17 по 20 июня

Непогода в одних районах региона сопровождается высокой пожарной опасностью в других

Грозы, град, днем усиление ветра до 18 метров в секунду ждут в отдельных районах Челябинской области ночью и днем 17 июня. И в последующие дни возможны сюрпризы от погоды: по данным «Яндекс.Погоды», грозы будут сопровождать нас вплоть до пятницы. Кроме того, 17—20 июня в крайних южных районах Челябинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Министерство общественной безопасности напоминает жителям области о том, как во время разгула стихии сохранить жизнь, здоровье и имущество.

Не стоит оставлять машины под деревьями и рядом с домами. Нельзя подходить к оборванным проводам и задерживаться у слабо укрепленных конструкций. Если произошла экстренная ситуация, звоните 112.