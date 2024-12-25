Жителей Челябинской области предупредили о гололеде

Важно строго соблюдать правила безопасности

В последние дни в Челябинской области местами резко похолодало, и изменение температуры стало причиной образования гололеда. В ЕДДС Челябинска сегодня, 25 декабря, южноуральцев предупредили о скользких дорогах и тротуарах и призвали строго соблюдать правила безопасности.

«Будьте осторожны. Надевайте обувь по сезону. При движении на автомобиле соблюдайте скоростной режим и дистанцию»,— призвали в ЕДДС.

Напомним, в Челябинской области сегодня дневная температура составит −4…−14 градусов. Минувшей ночью столбики термометров местами опускались ниже −20.