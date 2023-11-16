Жителей Челябинской области предупредили о гололеде и тумане

В большинстве районов региона пройдет небольшой снег

Сегодня, 16 ноября, в Челябинской области ожидается небольшой снег. В столице региона осадков не будет. Температура воздуха хоть и сохранится плюсовой, но уже возьмет курс на понижение, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

Утром столбики термометров в Челябинске покажут около +1°C, днем установятся в пределах от +2 до +4°C. Ветер преимущественно западного направления 4—9 метров в секунду. Облачно с прояснением, осадков не предвидится.

В Челябинской области в утренние часы температура воздуха составит около +1°C, местами ниже. Днем будет варьироваться от 0 до +5°C. Ветер западный, юго-западный от 4 до 9 метров в секунду. Ожидается облачная погода с прояснением, в отдельных районах пройдут небольшие осадки в виде снега и дождя. Синоптики предупреждают жителей региона о гололедных явлениях и тумане.