Жителей Челябинской области предупредили о гололеде и снегопадах 12 марта

Местами ожидается туман

Сегодня, 12 марта, в Челябинской области прогнозируют преимущественно пасмурную погоду, местами пройдет снег. Жителям региона обещают холодный день со слабым ветром. Подробнее рассказали в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске температура воздуха утром составит около −13°C, днем поднимется до −5...−7 градусов Цельсия. Облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер преимущественно западного направления от 2 до 7 метров в секунду.

В Челябинской области в утренние часы столбики термометров покажут около −16°C, местами ниже. Днем синоптики обещают до −4...−9 градусов. Облачно с прояснением, в отдельных районах пройдет небольшой снег. Локально возможен туман. На дорогах гололед. Ветер юго-западный, западный от 2 до 7 метров в секунду.