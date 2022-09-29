Жителей Челябинской области предупредили о гололеде и порывистом ветре

В отдельных районах пройдет снег, переходящий в дождь

Сегодня, 29 сентября, в Челябинской области ожидается до +5°C. Синоптики областного Гидрометеоцентра прогнозируют небольшой снег и порывистый ветер.

Утром в Челябинске столбики термометров покажут около −3°C, в дневные часы воздух прогреется незначительно: до плюс 2-4 градусов Цельсия. Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный от 5 до 10 метров в секунду.

В Челябинской области сегодня местами пройдет небольшой снег, переходящий в дождь. На отдельных участках дорог ожидается гололед. В утренние часы будет около −1°C, днем температура поднимется от 0 до +5°C. Ветер юго-восточный от 5 до 10 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.