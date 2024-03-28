Жителей Челябинской области предупредили о дожде со снегом и гололеде

От дальних поездок на личном авто лучше отказаться

Сегодня, 28 марта, в Челябинской области прогнозируют теплую, но дождливую погоду. Сильный ветер стихнет. Жителей Челябинской области также предупредили об утренних туманах и гололеде на дорогах.

В Челябинске в утренние часы будет около 0°C, днем потеплеет до +7°C. Облачно, слабые осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер преимущественно южного направления от 3 до 8 метров в секунду.

В Челябинской области также ожидаются дождь и мокрый снег. Локально возможен гололед. Утром вероятен туман. Столбики термометров покажут от +2 до +7°C. Ветер южной четверти от 3 до 8 метров в секунду.