Жителей Челябинской области предупредили о дожде со снегом и гололеде 25 апреля

Температура воздуха в разных районах региона по-прежнему будет отличаться

В четверг, 25 апреля, в Челябинской области сохранится холодная и ветреная погода. Местами пройдут дожди со снегом, а на отдельных участках дорог синоптики областного Гидрометеоцентра обещают гололед.

«Холодная арктическая воздушная масса продолжит свое влияние на территорию Южного Урала, а контрастный циклон принесет осадки в виде дождя, на севере местами с мокрым снегом и гололедными явлениями»,— уточнили синоптики.

Предстоящей ночью столбики термометров в Челябинске опустятся до 0°C. Облачно, пройдет дождь, временами с мокрым снегом. Днем потеплеет до +7...+9 градусов Цельсия. Осадки в виде дождя, местами со снегом, не прекратятся. Ветер восточной четверти от 6 до 11 метров в секунду.

В Челябинской области отметка на градуснике в ночные часы установится в пределах от −1 до +4°C, на крайнем юге и крайнем западе достигнет +7°C. Ночью и утром на севере области возможны гололед, налипание мокрого снега на провода. Днем температура воздуха поднимется до +10...+15°C, в восточных районах до +6°C. Облачно с прояснением, небольшие, местами умеренные дожди, в северной половине с мокрым снегом. На дорогах гололедица. Ветер преимущественно восточного направления 6—11 метров в секунду.