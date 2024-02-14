Жителей Челябинской области предупредили о 40‑градусных морозах

Похолодание наступит уже этой ночью

На Урал надвигается арктический антициклон с Карского моря — в конце рабочей недели, 15 и 16 февраля, в Челябинской области ожидаются сильные морозы, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Уже предстоящей ночью температура опустится до минус 35, сообщили в местном Гидрометцентре. В горах и низинах отметка на градуснике упадет еще ниже, до 40 градусов.

Днем февральское солнце смягчит мороз: температура поднимется до минус 20.

В Челябинске 15 февраля температура воздуха ночью задержится на отметке 30 градусов ниже нуля, днем в южноуральской столице будет 22—24. Осадков не ожидается.

Согласно предварительному прогнозу, в воскресенье и начале следующей недели, 18—19 февраля, атлантический циклон смягчит мороз и добавит снега, сообщили в Уральском ЦГМС.