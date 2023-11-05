Жителей Челябинской области предупредили о 20-градусном перепаде ночных и дневных температур

Ночью может похолодать до -10 градусов, днем — потеплеть до +8 градусов

В понедельник, 6 ноября, в Челябинской области будет солнечно и тепло: синоптики обещают повышение температуры до +8 градусов. Ветер ожидается слабый, но местами с порывами. Подробнее о погоде рассказали в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске ночью температура опустится до минус 3 — 5 градусов, днем воздух прогреется до плюс 3 — 5 градусов. Малооблачно, без осадков. Ночью и утром возможен туман.

В Магнитогорске будет ясно и от 0 до +3 градусов. Ветер преимущественно южный до 3,5 метра в секунду.

В Златоусте днем воздух прогреется до +8 градусов. Солнечно, без осадков. Ветер слабый юго-восточного направления.

В Южноуральске синоптики обещают от +2 до +4 градусов. Осадков и облаков также не будет.

В целом в Челябинской области в ночные часы будет минус 2 — 7 градусов, в горах и низинах похолодает до −10 градусов. Днем потеплеет до плюс 3 — 8 градусов. Малооблачно, без осадков. Местами туман. Ветер южного направления от 2 до 7 метров в секунду, местами порывы до 10 метров в секунду.

Эта неделя в Челябинской области выдалась теплой. Причем настолько, что в Снежинске местные жители заметили на деревьях набухшие почки.