Жителей Челябинской области ожидает еще одна аномально холодная ночь

В регионе прогнозируют преимущественно солнечную погоду

Во вторник, 10 января, в Челябинской области сохранится морозная погода: предстоящей ночью вновь похолодает до −40 градусов. Также синоптики областного Гидрометеоцентра прогнозируют переменную облачность и слабый ветер с порывами.

Этой ночью в регионе столбики термометров опустятся до минус 30—35 градусов, в горах и низинах прогнозируют морозы до −40°C. В горах местами пройдет небольшой снег. Днем температура воздуха поднимется до 20—25 градусов со знаком минус, в горах и низинах ожидается до −29°C. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, западный от 2 до 7 метров в секунду с порывами до 13 метров в секунду.

В Челябинске 10 января синоптики также обещают переменную облачность, без осадков. В ночные часы будет около −32°C, днем температура установится в пределах от −20 до −22°C. Ветер северо-западный от 2 до 7 метров в секунду, порывы могут достигать 11 метров в секунду.

Морозы в Челябинской области простоят недолго. Когда в регион вернется потепление, читайте в нашем материале.