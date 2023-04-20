Жителей Челябинской области оштрафовали на 1 млн рублей за нарушение противопожарного режима

В лесах запрещено разводить костры

На территории Челябинской области с 12 апреля введен противопожарный режим. Всего за неделю за его нарушение на жителей региона составлено 135 протоколов, вынесено 223 определения о начале расследований. Сумма штрафов составила уже один миллион рублей. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

«Приготовление пищи допускается в специальных несгораемых емкостях (например, мангалах, жаровнях) на земельных участках частных домовладений при соблюдении противопожарного расстояния от очага до зданий, сооружений и иных построек не менее 5 метров, зона очистки вокруг емкости от горючих материалов должна быть не менее 2 метров», — напомнили в ведомстве.

Разводить огонь в лесах, сжигать растительность и мусор запрещено.

Штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в лесу в этом году увеличиваются вдвое. Они могут достигать до 800 тысяч рублей.

