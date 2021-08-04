Жителей Челябинской области научат правильно питаться

Роспотребнадзор предлагает пройти специальные курсы

Жители Челябинской области узнают, как правильно питаться, пройдя обучение по специальным программам. Бесплатные курсы доступны в онлайн-формате, сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора.

Ведущие научно-исследовательские институты разработали специальные обучающие программы по вопросам здорового питания, которые подходят и для взрослых разных возрастов и профессий, и для детей дошкольного и школьного возрастов. Зарегистрировавшись на сайте, южноуральцы могут выбрать интересующий их курс и узнать много нового и полезного.

«Основной целью обучающих программ является формирование у населения осознанного отношения к своему здоровью, необходимых знаний и навыков, направленных на здоровое питание и профилактику нарушений здоровья, обусловленных пищевым фактором, и развитие культуры здорового питания»,— отмечают в пресс-службе Роспотребнадзора.

Во время курса жители Челябинской области изучат справочные материалы, пройдут процедуру самоконтроля и итоговый тест. По окончании обучения участники получат сертификаты.

Обучающие программы по вопросам здорового питания созданы для информирования граждан в рамках реализации федерального проекта «Укрепление общественного здоровья», который является частью нацпроекта «Демография».